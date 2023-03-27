МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании и аэропорты в воскресенье перешли на летнее расписание полетов, количество рейсов по сравнению с зимним традиционно увеличится, сообщает Росавиация. Российские авиакомпании в 2023 году перевыполнили план по перевозкам

"Двадцать шестого марта 2023 года российские авиакомпании и аэропорты перешли на летнее расписание IATA. Перед началом каждого сезона расписания IATA российские и иностранные авиакомпании в соответствии с воздушным законодательством России утверждают расписание в Росавиации", — говорится в сообщении.

Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Летнее расписание начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября. Зимнее начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.

Росавиация отмечает, что в летнем сезоне традиционно ожидается более интенсивное авиасообщение, чем в зимний период: авиакомпании расширяют географию полетов и увеличивают интенсивность на туристических направлениях. Анализ утвержденных заявок показывает, что планируется около 19,1 тысячи рейсов в неделю по РФ. Это в два раза больше, чем количество фактически выполненных рейсов в зимний период.

Объем международных полетов также будет увеличен. Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение более 3350 рейсов в неделю — на 65% больше, чем фактически выполненных рейсов в неделю в зимнем сезоне. Иностранные авиакомпании планируют на 30% увеличить количество рейсов в неделю по сравнению с прошедшим зимним сезоном, в котором выполнялось порядка 1630 рейсов в неделю.

"Следует отметить, что авиакомпании формируют и изменяют свои собственные расписания не только в зависимости от сезона, но и спроса на авиаперевозки и других показателей. Вопрос выполнения полетов российских авиакомпаний и сохранение доступности авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации", — говорится в сообщении.

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ

Росавиация и Минтранс проводят мероприятия для решения проблемы с выдачей свидетельств сотрудникам авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств. В Каталонии хотят оштрафовать авиакомпанию из-за дресс-кода, пишет СМИ

Издание РБК ранее в понедельник сообщило, что пилоты, бортпроводники и специалисты по обслуживанию самолётов столкнулись с невозможностью получить новые квалификационные свидетельства через портал "Госуслуги". До 1 марта Росавиация выдавала свидетельства авиаперсонала в бумажном виде, но теперь ведомство обязано делать это в форме электронного документа через портал госуслуг. И, по данным РБК, в назначенный срок схема выдачи документа не заработала.

"Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом России проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации", — сообщили РИА Новости в Росавиации.

В Минтрансе в свою очередь сообщили агентству, что после проработки Росавиацией с правительством возможности переноса срока перехода на реестровую (электронную) модель выдачи свидетельств на 1 марта будущего года министерством оперативно подготовлен проект изменений в соответствующее постановление правительства.

"При этом прежний срок вступления в силу положений, касающихся взаимодействия заявителя и органа по выдаче свидетельств посредством портала госуслуг, будет сохранен. После проведения экспертизы проекта Минюстом России он будет незамедлительно направлен на утверждение в правительство", — также говорится в сообщении.