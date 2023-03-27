КАЛИНИНГРАД, 27 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) по иску Генпрокуратуры, которая считает, что контроль над портом был получен иностранной компанией с нарушениями законодательства РФ — это следует из определения суда о принятии обеспечительных мер по иску. Экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград упростят

Речь идет о 46,5% акций порта, принадлежащих компании из Шотландии Orneto partners LP (3 тысячи) и Дмитрию Пуриму (3,5 тысячи). Кому принадлежат оставшиеся акции, данных пока нет.

"Ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер… удовлетворить в части: наложить арест на все акции АО "Калининградский морской торговый порт", находящиеся во владении компании "Орнето партнерз ЛП" (Orneto partners LP) и Пурима Дмитрия Юрьевича", — говорится в картотеке суда.

Прокуратура просила взыскать в доход государства 46,6 тысяч акций порта, принадлежащих иностранной компании. В итоге суд запретил "органам управления "Калининградского морского торгового порта", в том числе генеральному директору, совету директоров, общему собранию акционеров" и другим органам управления принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и выплате вознаграждений совету директоров.

Свои требования прокуратура обосновала тем, что над объектом, имеющим "стратегическое значение для обороны и безопасности государства", установлен контроль "группой лиц во главе с иностранным инвестором с нарушением федерального законодательства РФ".

Калининградский морской торговый порт находится на юго-восточном побережье Балтийского моря, это единственный незамерзающий порт России на Балтике и крупнейшее предприятие портового комплекса Калининградской области как по объему выполняемых работ, так и по техническому обеспечению и комплексу услуг, предоставляемых грузовладельцам.