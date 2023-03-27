ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — ПРАЙМ. Принятый в первом чтении законопроект о северном завозе разработан достаточно качественно, но для его эффективной работы нужно еще проводить обсуждения с Минфином РФ, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Юрист объяснила повышенный интерес западных стран к Северному морскому пути

Госдума на пленарном заседании на прошлой неделе приняла в первом чтении базовый законопроект о северном завозе, который направлен на формирование комплексной системы управления завозом.

"Сейчас внимание к северному завозу со стороны Минтранса, со стороны транспортных компаний, правительства РФ в целом стало намного больше. Пока это, так сказать, ручная работа. Уже сформировавшейся матрицей работы по северному завозу она станет, когда закон будет принят. Пока мне представляется, что закон разработан достаточно качественно, он позволяет работать, хотя, конечно, для того, чтобы закон полностью "ожил", нам ещё придётся не раз поговорить с министерством финансов", — сказал Трутнев.

По его словам, северный завоз – это не просто упорядочение логистики, это ещё и снижение финансовой нагрузки. "Росатом" рассчитывает на данные со спутников КНР для судоходства на СМП

"У нас северный завоз почему "звенит"? Во-первых, трудно завезти: короткий период, сложная логистика. А, во-вторых, за счёт этой сложной логистики цена лезет вверх, и та разница в заработной плате, которая существует в северных регионах, а она всё-таки существует, она во многом съедается за счёт того, что растут цены. Вот наша задача — эти цены снизить. Инструменты там заложены. Но чтобы в эти инструменты вписать конкретные цифры бюджетных планировок, нам потребуется ещё совместная существенная работа, прежде всего, с министерством финансов", — добавил полпред.

Проект федерального закона "О северном завозе" разработан Минвостокразвития по поручению президента России. Законопроект предусматривает распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети логистической инфраструктуры, создание единого морского оператора северного завоза и федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза. В феврале правительство России внесло законопроект о северном завозе в Госдуму.