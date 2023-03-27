МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. Российские авиакомпании и аэропорты перешли на летнее расписание

Сейчас рейсов в этот пункт из России нет.

Все три перевозчика получили допуски в Каппадокию из Москвы. Red Wings также получила допуск на полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, Краснодара, Минвод, Сочи, Ростова-на-Дону.

Кроме того, лоукостер "Победа" получил разрешение на полеты из Иркутска в Паттайю (Таиланд).

В феврале авиавласти России и Турции договорились о возможности полетов российских авиакомпаний в Каппадокию.