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https://1prime.ru/transport/20230327/840206889.html
Три российские авиакомпании получили допуск на полеты в Каппадокию
Транспорт
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. Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. Сейчас рейсов в этот пункт из России нет... ПРАЙМ, 27.03.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, турция, nordwind, s7, росавиация, red wings, каппадокия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации.
Сейчас рейсов в этот пункт из России нет.
Все три перевозчика получили допуски в Каппадокию из Москвы. Red Wings также получила допуск на полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, Краснодара, Минвод, Сочи, Ростова-на-Дону.
Кроме того, лоукостер "Победа" получил разрешение на полеты из Иркутска в Паттайю (Таиланд).
В феврале авиавласти России и Турции договорились о возможности полетов российских авиакомпаний в Каппадокию.