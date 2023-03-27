РИМ, 27 мар — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти назвал ожидаемым решение Еврокомиссии о возмещении 400 миллионов помощи итальянской авиакомпании Alitalia в 2019 году. Италия нарушила правила Евросоюза при выделении господдержки Alitalia

Ранее в понедельник в ЕС сообщили, что итальянское правительство нарушило правила Евросоюза при выделении в 2019 году государственного кредита Alitalia в размере 400 миллионов евро. Сумма должна быть возмещена в бюджет с процентами.

Джорджетти в своем комментарии указал, что требование Еврокомиссии не касается новой авиакомпании Ita, которая была создана осенью 2021 года с участием активов Alitalia.

"Исключение Ita из запросов на погашение промежуточного кредита Alitalia является доказательством того, что мы поступаем правильными и продолжим идти по этому пути. Выводы Европейской комиссии были ожидаемыми и широко предусмотренными", — заявил министр, заявление которого приводит его ведомство.

Ликвидированная из-за банкротства авиакомпания Alitalia совершила последний рейс в октябре 2021 года. Она прекратила свое существование после многолетних попыток итальянского государства, национальных и зарубежных инвесторов спасти знаменитую авиакомпанию, работавшую с 1946 года.

По мнению Еврокомиссии, итальянские власти при выделении кредита не оценивали способность Alitalia вернуть средства с процентами, а лишь исходили из необходимости обеспечить бесперебойное обслуживание внутренних и международных рейсов перевозчика. Кроме того, Еврокомиссия сочла, что кредит Alitalia нельзя рассматривать как помощь для ее спасения, так как подобная поддержка уже была оказана еще в 2017 году.