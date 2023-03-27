МИНСК, 27 мар — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва продолжают обсуждать срок, когда белорусские компании смогут выполнять каботажные перевозки в РФ. США ввели новые санкции против Белоруссии

"В принципе, с российскими коллегами понимание найдено, как это сделать. Единственное, что сейчас мы продолжаем консультации относительно того, с какого срока это решение вступит в силу. Мы настаиваем на том, чтобы этот вопрос решился быстрее, а российские коллеги пока предлагают чуть более поздний срок вступления в силу", — приводит слова Головченко агентство Белта.

Он подчеркнул, что, "по крайней мере, если на конец прошлого года у нас еще не было понимания, как это будет работать, то сейчас оно есть". "Мы продолжаем дискуссию относительно сроков вступления этого решения в силу", — уточнил премьер.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство республики в 2023 году должно урегулировать вопросы доступа белорусских компаний к каботажным перевозкам в РФ. По его словам, совместно с российскими коллегами надо усилить работу по отмене разрешительной системы на все виды автоперевозок грузов и нерегулярных перевозок пассажиров.

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщал в марте, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он пояснял, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.