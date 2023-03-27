МИНСК, 27 мар — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, теперь обсуждают сроки вступления решения в силу. Итальянский министр оценил решение Еврокомиссии по авиакомпании Alitalia

"То же самое касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание. Мы должны будем свести к единому тарифу и для российских авиаперевозчиков, и для национальной авиакомпании "Белавиа". Решения принципиальные достигнуты, сейчас обсуждаем сроки вступления этого решения в силу", — приводит слова премьера агентство Белта.

Он подчеркнул, что "это снизит стоимость и тарифы для "Белавиа", соответственно, будет больше возможностей для полетов в регионы России".

Ранее в марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он подчеркнул, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.