МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в текущем году прогнозируется в объеме 33,12 миллиона тонн, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Украина несет угрозу судоходству в Черном море, считают в Крыму

Он напомнил, что в 2022 году этот показатель составил 34,1 миллиона тонн. "Развитие Северного морского пути в последние годы идет беспрецедентными темпами. Объем перевезенных грузов по итогам 2022 года, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, составил 34,1 миллиона тонн при целевом показателе 32 миллиона. Отечественные компании нарастили перевозки более чем на 1 миллион тонн", — отметил сенатор в ходе "круглого стола" в понедельник.

Он добавил, что почти в 6 раз превышен максимальный объем перевозок, достигнутый во времена Советского Союза.

"Текущая геополитическая ситуация провоцирует создание трудностей в решении некоторых вопросов, но она не настолько критична для пересмотра планов развития в целом. Грузопоток в 2023 году прогнозируется в объеме 33,12 миллиона тонн", — сказал Долгов.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сенатор подчеркнул, что Северный морской путь – один из важнейших транспортных коридоров мирового значения, причем с учетом климатических изменений его значимость повышается. "Он выступает одним из основных факторов развития арктических территорий России с учетом специальных подходов к развитию Арктики и обеспечению национальной безопасности страны в этом регионе", — подчеркнул законодатель.

Парламентарий отметил, что президент РФ в апреле 2022 года на совещании о развитии Арктики подчеркнул, что в условиях санкций, введенных недружественными странами, нужно более оперативно решать вопросы развития Северного морского пути, в том числе перехода к круглогодичной навигации в его акватории. "Ведется активная работа, направленная на обеспечение экспорта полезных ископаемых, развитие регулярных контейнерных перевозок между западной и восточной частями страны. Увеличение сроков транзитной навигации – тоже важная задача",- сказал Долгов. "Росатом" рассчитывает на данные со спутников КНР для судоходства на СМП

Сенатор отметил, что все действующие инвестиционные проекты в акватории СМП обеспечены грузовым и вспомогательным флотом в полном объеме. Важное решение было принято относительно того, что Росатом является основным оператором Севморпути.

"Ледокольная группировка в акватории СМП в настоящее время составляет семь атомных ледоколов, включая три универсальных атомных ледокола. В 2022 году спущен на воду третий серийный ледокол проекта "Якутия" и введен в эксплуатацию второй ледокол проекта "Урал", — напомнил Долгов.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Парламентарий указал, что существуют определенные риски строительства новых судов для планируемых к запуску проектов в связи с невозможностью закупки ранее учтенных в технических проектах западных комплектующих, сокращения возможностей привлечения "дешевых" валютных займов, а также отказа подрядчиков из недружественных стран выполнить строительные и монтажные работы.

Долгов также отметил, что важным вопросом остается обеспечение безопасности судоходства по Северному морскому пути, в том числе "в части мониторинга гидрометеорологической обстановки, строительства судов аварийно-спасательного флота, организации системы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и других экологических угроз". По его мнению, важно получать точный климатический прогноз, осуществлять мониторинг погоды и состояния ледовой обстановки для обеспечения эффективной работы СМП и предупреждения инцидентов.