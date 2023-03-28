МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В России предложили ввести ограничение на стоимость продовольственных товаров на вокзалах, в портах и аэропортах, пишут "Известия". Duty Free стали доступны для вылетающих из Шереметьево в ЕАЭС пассажиров

Соответствующий законопроект подготовила к внесению фракция ЛДПР в Госдуме.

"На территориях железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов продовольственные товары реализуются с существенной торговой наценкой по сравнению с такими же — в магазинах, торговых сетях и иных точках продаж", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, у пассажиров нет возможности купить эти товары в другом месте, и они вынуждены принимать такую несправедливую ценовую политику.

"В аэропортах граждане, по сути, не имеют альтернатив, кроме как согласиться на покупку необходимых продовольственных товаров по завышенным ценам, так как правилами проведения предполетного досмотра не допускается, например, проносить емкости с жидкостью вместимостью более 100 миллилитров", — говорится в тексте.

Как пояснил один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, речь не идет о красной икре или дорогих колбасах.

"Мы имеем в виду в первую очередь воду, хлебобулочные изделия и другие продовольственные товары, стоимость которых не должна в десятки раз превышать себестоимость", — уточнил парламентарий.

По его словам, речь пойдет о небольшом перечне товаров, уровень максимальной наценки на которые не должен превышать десяти процентов.