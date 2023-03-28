ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. США решили ввести санкции против российских компаний, связанных с авиапромом, сообщили в Министерстве торговли страны. В Швеции готовы работать над санкциями против российской атомной энергетики

Отмечается, что ограничения затронут компании "Авиатех" и "Авиазапчасть".

США также ввели санкции против фирм из Китая, Мьянмы и Никарагуа за действия против американских национальных интересов.