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https://1prime.ru/transport/20230328/840222723.html
США ввели новые санкции против России
Транспорт
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США решили ввести санкции против российских компаний, связанных с авиапромом, сообщили в Министерстве торговли страны. Отмечается, что ограничения затронут компании "Авиатех" и... ПРАЙМ, 28.03.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, сша, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. США решили ввести санкции против российских компаний, связанных с авиапромом, сообщили в Министерстве торговли страны.
Отмечается, что ограничения затронут компании "Авиатех" и "Авиазапчасть".
США также ввели санкции против фирм из Китая, Мьянмы и Никарагуа за действия против американских национальных интересов.