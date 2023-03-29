МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Водители грузовиков в РФ в 2022 году становились виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще других водителей, при этом частота страховых случаев с грузовиками немного снизилась – до 8,3% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). РСА: число операторов техобслуживания выросло на 25 процентов за полгода

"Водители грузовых автомобилей становятся виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще, чем среднестатистический водитель машины: средняя частота страховых случаев в РФ составляет 5,1%, а по грузовым автомобилям по итогам 2022 года составила 8,3%. При этом в 2022 году частота страховых случаев с грузовиками немного снизилась по сравнению с 2021 годом (с 8,4% в 2021 году до 8,3% в 2022 году)", — поделились данными эксперты.

"Средняя выплата по грузовым автомобилям по итогам 2022 года, напротив, выросла по сравнению с 2021 годом на 9%: с 92 971,13 рубля в 2021 году до 101 388,02 рубля в году. Это связано с общим трендом на рост стоимости запчастей, отмечавшимся в 2022 году из-за ухода с российского рынка ряда автопроизводителей и проблем с логистикой при доставке запчастей из-за рубежа", — отметили в РСА.