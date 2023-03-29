МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин России предложил Минтрансу рассмотреть вопрос реорганизации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") в казенное учреждение, следует из письма замминистра финансов Ирины Окладниковой в адрес Минтранса. Минфин выполнил квартальный план по размещению ОФЗ на 92,3 процента

"Дополнительно отмечаем, что в связи с необходимостью бесперебойного обеспечения оказания услуг по АНО, а также оптимизации расходов предприятия, Минтрансу России предлагается проработать вопрос реорганизации предприятия в форму казенного учреждения с одновременным переходом на финансовое обеспечение расходов на оказание услуг по АНО на основании бюджетной сметы", — говорится в письме.

Предложение Минфина было выдвинуто в связи с просьбой Минтранса рассмотреть проект распоряжения правительства о выделении субсидий "Госкорпорации" на поддержку деятельности в условиях санкционного воздействия. Однако министерство выявило ряд замечаний к предложенному проекту, в частности, в расчетах.

Так, согласно расчетам потребность в субсидировании предприятия за счет средств федерального бюджета в 2023 году составляет 10,0 миллиардов рублей, в 2024 году – 14,3 миллиарда рублей, в 2025 году – 4,1 миллиарда рублей. При этом министерство отметило рост расходов предприятия в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 2,2 миллиарда рублей (в том числе увеличение производственных расходов на 23,8% и капитальных расходов на 64%), что, по мнению ведомства, также нуждается в дополнительных обоснованиях, принимая во внимание необходимость оптимизации расходов предприятия в целях обеспечения безубыточного функционирования.

"Принимая во внимание, что согласно Федеральному закону от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", унитарное предприятие является коммерческой организацией, обращаем внимание, что осуществление систематически убыточной деятельности и необходимость непрерывного субсидирования расходов на обеспечение деятельности унитарного предприятия Минфином России не может быть поддержано", — говорится в письме.

Как полагают в ведомстве, объем резерва для ГК должен быть уменьшен на размер остатка средств предприятия по итогам 2022 года, обеспеченного за счет выделенных субсидий — на 8,1 миллиард рублей. Также уменьшение объема должно учитывать объем выплаченных в декабре прошлого года средств на проведение окончательного расчета по заработной плате за 2022 год.