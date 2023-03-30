МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Вскрытие рек на территории четырех регионов Северо-Западного федерального округа страны может привести на этой неделе к образованию заторов льда, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). ГТЛК закажет суда по новой инвестпрограмме лизинга водного транспорта

"При активном развитии весенних процессов прогнозируется формирование заторов льда при вскрытии на реках Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в азиатской части России сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъем уровней воды в водоемах до двух с половиной метров.

По данным ученых ВНИИ ГОЧС, толщина льда на реках европейской территории России составляет от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — от 48 сантиметров до 1 метра, а в Якутии, на севере Красноярского края и Ханты-Мансийском автономном округе — почти полтора метра.