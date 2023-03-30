МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Дефицит провозных мощностей при нынешнем состоянии приграничной инфраструктуры на Дальнем Востоке может достигнуть 49 миллионов тонн к концу 2025 года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совете округа во Владивостоке. Хуснуллин назвал ключевые направления транспортного сотрудничества с Китаем

"Без четкой работы приграничной инфраструктуры развитие международных экономических связей затруднительно… На сегодняшний день дефицит провозных мощностей к концу 2025 года планируется при сегодняшней ситуации в 49 миллионов тонн", — сказал Трутнев.

Накануне Трутнев посетил пункт пропуска с КНР в Приморье "Краскино". Там строится новый пункт пропуска, как ожидается, он будет сдан к ноябрю 2024 года. В среду полпред сообщал, что Минтранс РФ в течение недели должен подготовить проекты нормативных актов, которые позволят ускорить оформление грузовиков на границе с КНР в Приморье и синхронизировать работу китайской и российской сторон.

Глава Приморья Олег Кожемяко при посещении Краскино отмечал, что в ближайшее время в пункте пропуска пройдет совещание, куда пригласят китайских коллег, будут обсуждаться все нюансы, которые тормозят пропуск большего числа оформляемых грузовиков.