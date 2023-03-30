МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Паромная переправа в Керчи возобновила работу, сообщили в ГУ МЧС Крыма. В аэропорту Владивостока задержали пять рейсов

Работа паромной переправы в Керчи была приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра в среду.

"По состоянию на 05:30 30.03.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.