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Паромная переправа в Керчи возобновила работу
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Паромная переправа в Керчи возобновила работу, сообщили в ГУ МЧС Крыма. Работа паромной переправы в Керчи была приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра в среду. "По... ПРАЙМ, 30.03.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, крым, керченская паромная переправа, работа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Паромная переправа в Керчи возобновила работу, сообщили в ГУ МЧС Крыма.
Работа паромной переправы в Керчи была приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра в среду.
"По состоянию на 05:30 30.03.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.