МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский холдинг "Росэлектроника" разработал опытные образцы новейшего стелс-материала для самолетов, способного практически полностью поглощать электромагнитное излучение, сообщил "Ростех". Россия с 2026 года будет выпускать более ста самолетов разных модификаций

Основу передового материала составляют стеклонити c металлическим сердечником. Новинка может использоваться при производстве деталей для самолетов, а также в качестве элемента конструкции летательных аппаратов, а не как покрытие. Кроме того, материал не нужно регулярно восстанавливать и обслуживать.

"Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые", — заявили в корпорации.

Исключительные характеристики разработки позволяют поглощать до 95 процентов электромагнитного излучения, исходящего от радаров. Это значительно затрудняет обнаружение самолета при помощи средств радиолокации, отмечается в сообщении. Самолет "Байкал" будут использовать для перевозки пассажиров и грузов

Как уточнили в "Ростехе", самой "заметной" частью самолета являются лопатки компрессора двигателя. Новый стелс-материал можно применять при изготовлении этих деталей, добавили в корпорации.

Опытные образцы материала уже успешно прошли заводские испытания.