В России создали уникальный материал для самолетов
В России разработали стелс-материал для самолетов, поглощающий излучение от радаров
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский холдинг "Росэлектроника" разработал опытные образцы новейшего стелс-материала для самолетов, способного практически полностью поглощать электромагнитное излучение, сообщил "Ростех".
Основу передового материала составляют стеклонити c металлическим сердечником. Новинка может использоваться при производстве деталей для самолетов, а также в качестве элемента конструкции летательных аппаратов, а не как покрытие. Кроме того, материал не нужно регулярно восстанавливать и обслуживать.
"Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые", — заявили в корпорации.
Исключительные характеристики разработки позволяют поглощать до 95 процентов электромагнитного излучения, исходящего от радаров. Это значительно затрудняет обнаружение самолета при помощи средств радиолокации, отмечается в сообщении.
Как уточнили в "Ростехе", самой "заметной" частью самолета являются лопатки компрессора двигателя. Новый стелс-материал можно применять при изготовлении этих деталей, добавили в корпорации.
Опытные образцы материала уже успешно прошли заводские испытания.