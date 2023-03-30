МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации. В России создали уникальный материал для самолетов

"В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства", — сказал Нерадько.

Нерадько отметил, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны.