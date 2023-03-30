НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар — ПРАЙМ. Логистика между Россией и Индией в целом налажена, критические проблемы в сфере перевозки грузов решены, сообщил торговый представитель России Александр Рыбас. Названа сумма реализации логистических договоренностей России и КНР

"В настоящее время логистика между Россией и Индией в целом налажена и критические проблемы решены. Функционирует грузовое авиасообщение. Рейсы на маршрутах Москва — Мумбаи и Москва — Дели осуществляются на регулярной основе. Увеличиваются объемы грузов, перевозимых морем, контейнеры транспортируются регулярными рейсами между Санкт-Петербургом, Новороссийском, Владивостоком и индийскими портами. Развивается международный транспортный коридор "Север — Юг". Ведутся работы по строительству портовой инфраструктуры, железнодорожной сети и автомагистралей", — сказал он на проходящем в Нью-Дели российско-индийском деловом форуме "Сотрудничество во имя развития и роста".

Рыбас отметил, что объемы перевозок по коридору "Север-Юг" увеличились за прошедший год в разы.

По его словам, Россия является немаловажным рынком для индийской продукции.

"В нашей стране востребованы такие товары, как лекарства, электроника, строительные отделочные материалы, автокомпоненты. А спрос, в свою очередь, рождает предложение", — отметил торговый представитель.