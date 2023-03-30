МИНСК, 30 мар — ПРАЙМ. Гендиректор компании "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев заявил, что транспортный коридор "Север-Юг" является для производителей не только новым способом доставки своей продукции на привычные рынки сбыта, но и возможностью найти новые рынки и новых партнеров. В Иране рассчитывают на запуск коридора "Север-Юг" до 2025 года

"Коридор сам по себе представляет возможности для белорусских производителей, для российских производителей, для предприятий, находящихся на маршруте данного коридора, участвовать в новых экономических реалиях, заключать новые контракты, реализовывать те возможности, которые логистика может дать. Коридор "Север-Юг" — это не просто механизм доставки своей продукции на уже отработанные рынки сбыта, это – возможность искать себе новых партнеров в новых регионах и странах", — сказал гендиректор компании в Минске в четверг на международной конференции "Железнодорожная логистика: актуальные задачи развития".

Он считает, что в настоящее время, на фоне санкций, перед предприятиями Белоруссии и России стоит задача не только поиска новых логистических маршрутов, но и поиска новых партнеров, клиентов, рынков сбыта, которые, "очевидно, в ближайшие годы будут находиться в южной, юго-восточной и юго-западной частях евразийского континента".

Мурев подчеркнул, что на всех трех ветках этого коридора отработаны организационные, технологические, финансовые решения, а также выявлены и все текущие проблемы, которые есть в работе на данном этапе и которые предстоит еще решить. "Проводится активная организационная, технологическая, в том числе инвестиционная, работа по закрытию тех узких мест, которые есть", — сказал Мурев о западной ветке коридора, пояснив, что речь идет в том числе о строительстве терминалов, железнодорожных путей. По его словам, предпринимаются меры для обеспечения бесшовной транспортировки грузов. "Сегодня коридор рабочий", — констатировал гендиректор.

Он добавил, что также развивается транскаспийский маршрут. "Мы говорили и о проблемах, которые есть на данном коридоре. Но очевидно, что данный коридор в ближайшие годы займет свою позицию в логистике", — сказал Мурев, отметив ведущиеся работы по углублению Волго-каспийского канала и модернизации российских портов, сопряжении их с портами других стран.

Мурев добавил, что на данный момент наиболее технологически готовой для активных перевозок является восточная ветка коридора. По его словам, с середины прошлого года сделан огромный рывок с точки зрения адаптации этого маршрута к регулярным перевозкам, но продолжается работа по ускорению доставки грузов, прохождения необходимых для пересечения границы процедур. СМИ: попытки США выставить Китай "плохим парнем" потерпели крах

Касаясь перевозки грузов, требующих определенного температурного режима, гендиректор также рассказал, что компания начнет с апреля регулярные перевозки в направлении Москва-Китай. Вместе с партнерами из Белоруссии отрабатывается возможность присоединения к проекту белорусской стороны. Он обратил внимание на преимущества таких перевозок в части цены и времени по сравнению с морскими путями и на положительные отзывы от российских производителей сферы АПК о ценовой конкурентоспособности их продукции, доставленной таким способом, на рынке центральных регионов Китая. "Данный маршрут открывает возможность и для белорусских производителей АПК выходить непосредственно в центральные регионы (Китая) и предлагать там свою продукцию. Логистические решения есть, мы уверены, объемы будут и дальше увеличиваться", — сказал он.

МТК " Север — Юг " — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).