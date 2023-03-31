Компания Uzbekistan Airways увеличивает число рейсов Владивосток - Ташкент
Uzbekistan Airways увеличивает число рейсов Владивосток - Ташкент до двух раз в неделю
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" увеличивает до двух раз в неделю число рейсов из Владивостока в столицу Узбекистана, сообщили в пятницу в международном аэропорту Владивостока.
"С 29 марта авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество рейсов из Владивостока в Ташкент до двух раз в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Путешественники смогут посетить Ташкент и побывать в Самарканде, Бухаре, Фергане. Кроме того, из Ташкента есть рейсы в Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны.