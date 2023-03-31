МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. Хуснуллин сообщил о планах по строительству трассы в обход Каспийского моря

"По состоянию на 03.00 развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек. Организовано 7 маршрутов доставки продуктов", — сообщил Голубев.

По его словам, спасатели произвели четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, что позволяет легковым автомобилям покинуть заблокированный участок. На данный момент в ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники.

"Затор сократился с 60 км до 39 км", — уточнил губернатор.

Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.