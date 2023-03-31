МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Более 200 сертифицированных организаций осуществляют техобслуживание воздушных судов в РФ, этого достаточно для имеющегося парка; государство будет содействовать снятию избыточных в условиях санкций административных барьеров для обеспечения необходимых поставок, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Мы определили несколько ключевых организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов и подтвердивших свое соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Сейчас в России более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов", — сказал Савельев.

Он отметил, что основные организации в России имеют 23 ангара, которые способны одновременно обслуживать более 80 самолетов, из которых 14 – широкофюзеляжные. Общее количество ангаров позволяет обеспечить обслуживание воздушных судов без очередей и простоя.

"Взаимодействие этих организаций обеспечит имеющийся парк иностранных воздушных судов всеми формами технического обслуживания – от оперативного технического обслуживания до более сложных форм технического обслуживания (C-Check, D-Check) и ремонта. Государство будет содействовать в снятии избыточных в сложившихся условиях санкционного давления административных барьеров для обеспечения необходимых поставок", — добавил министр.