МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям двух стран. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Россия и Белоруссия обсудили взаимодействие подразделений финразведок

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанное в Москве 29 сентября 2022 года", — говорится в законе, подписанном Лукашенко.

Ранее в марте законопроект ратифицировал белорусский парламент. С подписание закона Белоруссия завершила внутринациональную процедуру ратификации соглашения.

До этого в минтрансе Белоруссии поясняли, что документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной белорусской продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру. Белорусский вице-премьер Анатолий Сивак говорил, что соглашение также гарантирует объемы перевозок продукции экспортеров контейнерными поездами транзитом по территории России назначением в Китай на период до 2024 года.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск перестраивает логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине.