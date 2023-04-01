МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Кабмин направит 86,5 миллиарда рублей в 10 субъектов РФ на развитие городского электротранспорта и прилегающих территорий, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства. Транспорт из ЕАЭС будет регистрироваться в РФ только при наличии ЭПТС

"В 2023–2025 годах 10 регионов получат субсидии на реализацию проектов по комплексному развитию городского электротранспорта, а также освещению и благоустройству прилегающих территорий. На эти цели распределят 86,5 миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Средства на условиях софинансирования предоставят регионам, в которых большая часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.

Деньги пойдут на реконструкцию 620 километров трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.