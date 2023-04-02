МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили прием карт Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, пишут "Известия". СМИ: США хотят запретить азиатским авиакомпаниям летать над Россией

По данным издания, оплатить билет ими снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai.

Так, Air Arabia предлагает оплатить перелет по российской карте через Систему быстрых платежей с помощью ссылки. Платеж будет проходить через представителя авиакомпании в России. Предварительно клиент должен оформить бронирование на сайте, затем обратиться в службу поддержки, и на почту ему направят ссылку для проведения операции. Сбор за выписку каждого билета составит шесть процентов от итоговой суммы.

При оплате любой иностранной картой на сайте этой комиссии не будет, однако деньги спишутся в дирхамах с конвертацией по курсу банка клиента, при использовании ссылки операцию проведут в рублях через СБП.

Похожую схему предлагают в компании Fly Dubai, однако транзакции проходят через уполномоченного агента. Путешественник должен самостоятельно оформить бронирование и обратиться в службу поддержки за ссылкой. Дополнительный сбор агента составит 2 тысячи рублей. Провести платеж можно любой российской картой Visa или MasterCard, однако с "Миром" иногда происходят сбои, сообщили в call-центре организации.

В Emirates россиянам предлагают провести платеж по QR. Нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании и забронировать билет через службу поддержки. Затем отсканировать пришедший код в любом банковском приложении и при оплате указать итоговую сумму и номер брони. На подтверждение покупки может уйти несколько дней, потом билет придет на почту клиента. Платеж по такой схеме идет в московский офис Emirates, поэтому принимаются все карты. Провести операцию нужно как минимум за десять дней до вылета. При бронировании через контакт-центр дополнительно взимается комиссия 1,5 тысячи рублей с человека. Оплатить билет российским "пластиком" также можно в офисе авиакомпании либо иностранной картой через сайт.

В call-центрах Etihad Airways (авиакомпании ОАЭ), турецкой Pegasus Airlines и египетской Egypt Air сообщили, что не принимают российский "пластик". Билет на сайте можно купить только с помощью карты зарубежного банка либо через посредников.