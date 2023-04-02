МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. СМИ: авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по СБП

"Шри-Ланка планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе и расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом", — сказал Гунавардана.

Россия и Шри-Ланка восстановили авиасообщение в октябре 2022 года после резонансного ареста самолета "Аэрофлота", первый за несколько месяцев российский борт на острове встретили танцами и цветами.

"Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства, и приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.