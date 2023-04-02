Шри-Ланка планирует продать национального перевозчика SriLankan Airlines
Глава Минтранса Шри-Ланки Гунавардана: власти планируют продать SriLankan Airlines
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки намерены продать национального авиаперевозчика SriLankan Airlines, покупатель может быть из России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
"Да, я могу подтвердить, что власти Шри-Ланки планируют продажу SriLankan Airlines, но покупатель еще не найден. Здесь много бизнес-возможностей, и покупателем вполне может быть какая-либо российская компания", — сказал он.
По его словам, власти страны хотят найти хорошего покупателя для перевозчика. Он также объяснил, почему сейчас SriLankan Airlines не летает в Россию: из-за проблем со страховкой.
"У авиакомпании есть проблемы со страховкой: как только они ее решат, они попробуют возобновить полеты в Россию. Я думаю, это случится в ближайшем будущем", — заявил министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.