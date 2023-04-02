МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки намерены продать национального авиаперевозчика SriLankan Airlines, покупатель может быть из России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. Названы главные направления инвестиций на Шри-Ланке для российского бизнеса

"Да, я могу подтвердить, что власти Шри-Ланки планируют продажу SriLankan Airlines, но покупатель еще не найден. Здесь много бизнес-возможностей, и покупателем вполне может быть какая-либо российская компания", — сказал он.

По его словам, власти страны хотят найти хорошего покупателя для перевозчика. Он также объяснил, почему сейчас SriLankan Airlines не летает в Россию: из-за проблем со страховкой.

"У авиакомпании есть проблемы со страховкой: как только они ее решат, они попробуют возобновить полеты в Россию. Я думаю, это случится в ближайшем будущем", — заявил министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.