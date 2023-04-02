МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки предоставили России гарантии от ареста самолетов и морских судов из-за санкций, заявил в интервью РИА Новости глава Минтранса страны Бандула Гунавардана. Названы главные направления инвестиций на Шри-Ланке для российского бизнеса

"Власти Шри-Ланки уже дали властям России гарантии того, что ее суда или самолеты не будут арестованы на острове, риска арестов в будущем не будет. Я не думаю, что такое должно снова случаться (в июне 2022 года на Шри-Ланке был арестован самолет компании "Аэрофлот", позднее арест был снят, а власти страны извинились за инцидент – ред.)", — сказал он.

"Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited и посчитал, что он должен решаться между двумя сторонами без участия государства, а также приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа. В октябре первый за несколько месяцев самолет "Аэрофлота" встретили на острове с цветами и танцами.

Министр также отметил, что жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России.

"Мы горячо приветствуем туристов из России, для них у нас нет никаких барьеров, и мы ценим вклад в экономику страны, который вносят российские туристы…. Люди на Шри-Ланке ценят вклад россиян в туристическую отрасль нашей страны", — сказал Гунавардана.

Он также рассказал, что в феврале Шри-Ланку посетили практически 30 тысяч туристов из России, а всего иностранных туристов было чуть более 100 тысяч.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.