ДОХА, 2 апр — ПРАЙМ. Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщил РИА Новости в воскресенье представитель авиакомпании. Шри-Ланка планирует продать национального перевозчика SriLankan Airlines

"У клиентов в России есть уникальная возможность оплатить бронирование с помощью системы быстрых платежей (СБП), позвонив в наш контактный центр в России… Мы продолжаем искать новые варианты для облегчения платежей", — отметил представитель компании.