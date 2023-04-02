Лоукостер FlyDubai ввел возможность оплаты билетов через СБП
FlyDubai: российские клиенты могут оплатить билеты с помощью системы быстрых платежей
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ДОХА, 2 апр — ПРАЙМ. Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщил РИА Новости в воскресенье представитель авиакомпании.
"У клиентов в России есть уникальная возможность оплатить бронирование с помощью системы быстрых платежей (СБП), позвонив в наш контактный центр в России… Мы продолжаем искать новые варианты для облегчения платежей", — отметил представитель компании.