ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) запустил новую контейнерную площадку, увеличивающую эксплуатационную емкость склада на 5%, всего планируется расширение контейнерных площадей на 20%, сообщает ВМТП. Fesco и РЖД отправили рекордное за неделю число сдвоенных поездов из ВМПТ

"Владивостокский морской торговый порт запустил в эксплуатацию новую контейнерную площадку размером 13,5 тысячи квадратных метров… Теперь на восьмом причале располагается пространство для контейнеров, которое обеспечит прирост эксплуатационной емкости склада на 5% (+1113 TEU)", — говорится в сообщении.

По словам управляющего директора порта Николая Ермолаева, комплексная стратегия развития, принятая Советом директоров Fesco, включает открытие новых контейнерных площадок, закупку новой техники, модернизацию IT-инфраструктуры порта.

"В рамках стратегии ВМТП планирует расширить емкость контейнерного склада на 20%, а также закупить более 170 единиц техники", — приводятся слова Ермолаева.

В пресс-службе ВМТП РИА Новости уточнили, что расширение контейнерных площадей на 20% планируется до 2025 года.

Министр транспорта России Виталий Савельев ранее говорил, что в сложившихся экономических условиях произошло изменение логистических направлений и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. В январе перевозки контейнеров по железной дороге на Дальний Восток выросли на 80,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 132 тысячи TEU.