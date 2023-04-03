МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за движение грузовых машин по дорогам общего пользования без специального разрешения, к ответственности будут привлекать только владельцев этих машин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о трудоустройстве осужденных к работам у ИП

В заключении конституционного комитета СФ было сказано, что закон направлен на реализацию постановления Конституционного суда от 18 января 2019 года, в котором "части 1-3 и 6 статьи 12.211 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) признаны частично не соответствующими Конституции Российской Федерации, её статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1-3) и 55 (часть 3)".

В связи с этим федеральный закон вносит изменения в части 2-6 статьи 12.21 "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" КоАП РФ и предусматривает "единые фиксированные и не зависящие как от формы собственности на транспортное средство, так и от способа фиксации правонарушения размеры штрафов", налагаемых на собственника (владельца) транспортного средства за правонарушения, предусмотренные данными частями", добавляли в комитете.