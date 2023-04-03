МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" повысил тарифы для российских и зарубежных авиакомпаний, следует из информации на сайте воздушной гавани. СМИ: авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по СБП

Сбор за взлет-посадку для российских авиакомпаний теперь составляет 278 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна вместо 248 рублей (+12%). Сбор за обеспечение авиационной безопасности — 264 рубля вместо 236 рублей (+11,9%).

Для зарубежных авиакомпаний сбор за взлет-посадку вырос с 11,2 до 11,8 доллара США (+5,4%). За обеспечение авиабезопасности — с 5,6 до 5,9 доллара США (+5,4%).

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса для российских перевозчиков вырос до 92 рублей на внутренних линиях и 130 рублей на международных (вместо 82 и 116 рублей соответственно). Для зарубежных — с 9,1 до 9,6 доллара.