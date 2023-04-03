СОЧИ, 3 апр — ПРАЙМ. Запуск в мае грузопассажирского парома по маршруту Сочи-Турция увеличит поток туристов и положительно повлияет на развитие сочинского морского порта, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Средние цены на газ на европейской бирже за год снизились втрое

Первого апреля глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби заявил, что пассажирский паром между турецким городом Трабзон и российским Сочи планируется запустить на 1 мая после перерыва в девять лет. Как говорил РИА Новости генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров, паром будет вмещать порядка 200 автомобилей, там также будут места для пассажиров. По словам Владимирова, дата запуска парома еще в процессе обсуждения, поскольку для начала надо проверить работу оборудования для автомобилей в пограничной и таможенной зонах порта.

"Запуск грузопассажирского парома, который состоится 1 мая из порта Сочи в порт Трабзон, имеет мультипликативное влияние на повышение деловой активности. Не случайно торгово-промышленные палаты обеих городов активным образом все эти годы принимали участие, чтобы наладить это паромное сообщение, и, конечно, это отчасти заполнит инфраструктуру морского порта, который значительно расширился к олимпиаде и недоиспользует совершено свои мощности", — сказал Барзыкин.

Он отметил, что запуск парома начнёт генерировать потоки туристов, отчасти транзитных. "Уже обращаются, спрашивают, как забронировать (поездку — ред.), чтобы приехать отдохнуть на машине в Сочи, отправиться в Турцию, и вернуться назад. Конечно, это дополнительный импульс от потока туристов… В этом плане выиграет и турецкая сторона, и, конечно, российская. Это даст импульс как для внутреннего, так и для выездного туризма", — добавил Барзыкин.

Как рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, запуск парома в Турцию не вызовет оттока туристов на курортах Краснодарского края.