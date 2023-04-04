МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российские власти совместно с сотовыми операторами обсуждают возможность использования мобильной связи для управления беспилотными воздушными судами (БВС), пишут "Известия". СМИ: правительство формирует госзаказ на серийный выпуск гражданских дронов

По данным издания, сотовые компании готовы обеспечивать связью системы управления полетами дронов в том случае, если такие девайсы будут оснащены их SIM-картами или eSIM. Если абонентское устройство, поддерживающее 2G, 3G или 4G, установят на беспилотный летательный аппарат и оно будет им управлять, специально выделять полосы частот не нужно.

Отмечается, что сотовые сети можно превратить в полноценные системы управления дронами, охватывающие практически всю страну. По словам источника, беспилотники будут использоваться для доставки почты, посылок, продуктов, готовой еды и прочего. Без таких систем эти и многие другие сервисы для бизнеса и государства — такие, например, как мониторинг незаконных мусорных свалок, самостроя — будут невозможны: без них дроны не смогут улетать далеко от оператора и обеспечивать безопасное использование воздушного пространства.

При этом специалисты отметили, что схема управления дронами через сотовые сети имеет свои уязвимости. Так, в условиях санкционных ограничений проблематично модернизировать софт, если это потребуется для обеспечения передачи информации для оборудования, установленного на БВС. Кроме того, в покрытии сотовых сетей есть разрывы. Из-за особенностей их построения обеспечить устойчивую связи на высотах свыше 150–200 метров будет проблематично