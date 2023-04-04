МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Более трети жителей Москвы и Санкт-Петербурга хотели бы добираться до места работы на велосипеде, использовать самокат желающих меньше, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. Россияне не готовы отказаться от личного транспорта, считают эксперты

"Ездить на работу на велосипеде хотели бы 35% жителей Москвы и 36% жителей Санкт-Петербурга. Самокат по-прежнему менее популярен… за год в Москве заметно выросло число желающих пересесть на велосипед", — выяснили специалисты.

В сравнении с 2022 годом число тех, кто хотел бы ездить на работу на велосипеде, в столице выросло в 2023 году на 7%. В Санкт-Петербурге за год этот показатель почти не изменился. Согласно представленным данным, 3% жителей Москвы и 5% жителей Санкт-Петербурга уже приезжают на работу на велосипеде.

"Как и год назад, самокаты и электросамокаты по-прежнему менее популярны, чем велосипеды. Только 2% москвичей и 3% петербуржцев рассказали о том, что уже ездят на них на работу. Хотел бы освоить этот вид транспорта каждый четвертый житель столицы (25%) и каждый пятый житель города на Неве (20%)", — добавили в компании.

В ходе исследования специалисты опросили 3 тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из Москвы и Санкт-Петербурга.

В марте опрошенные РИА Новости кикшеринговые сервисы Whoosh и "Юрент" сообщали, что возобновили сезон в Москве и Санкт-Петербурге. Самокаты "Яндекс Go" начали сезон в Москве 28 марта.