СТАМБУЛ, 4 апр — ПРАЙМ. Переговоры по запуску паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи ведутся, однако четких дат запуска пока нет, сообщил РИА Новости источник в порту турецкого города. В туриндустрии ждут развитие порта Сочи после запуска парома в Турцию

Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби ранее сообщил, что запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва. По его словам, соглашение планируется подписать 6 апреля, на линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек и 200 автомобилей.

"Действительно, есть такие планы, ведутся усилия обеими сторонами. Однако четкой информации по расписанию и ценам пока нет", — заявил источник в порту. Он также не смог подтвердить запуск движения именно с 1 мая.

"Да, мы видели это заявление, но детали пока обсуждаются, и мы не можем вас сориентировать по ценам и графику", — заявили в турфирме Gürgen Tur, ранее продававшей билеты на паромы этого маршрута.

По данным СМИ, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014 год.