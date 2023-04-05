МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. РЖД назначат более 1,5 тысячи дополнительных поездов на юг России в летнем сезоне, планируют перевезти на южных направлениях свыше 11 миллионов пассажиров, сообщает компания. РЖД ждут в 2023 году поставки полностью российского аналога "Ласточки"

"Свыше 11 миллионов пассажиров планируем перевезти на южных направлениях летом. Подготовим с запасом 13,5 миллиона мест, что на четверть больше, чем годом ранее. Всего же летом ожидаем свыше 50 миллионов пассажиров. Назначим 1,5 тысячи дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском. Не останутся в стороне и другие направления", — говорится в сообщении.

При необходимости РЖД включат в составы дополнительные вагоны, а при резком увеличении спроса будут назначать еще поезда.

"Готовим для летней кампании 14,8 тысячи вагонов. На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%. Организованные группы детей будем перевозить только в таких вагонах. Летние перевозки возьмем на особый контроль: создадим штаб и будем в онлайн-режиме обрабатывать обращения пассажиров", — говорится в сообщении.