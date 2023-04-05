Lufthansa продаст оставшуюся долю в подразделении бортпитания LSG Group
Lufthansa продаст Aurelius оставшуюся долю в подразделении бортового питания LSG Group
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Deutsche Lufthansa сегодня заявила, что продает оставшуюся долю в подразделении бортового питания LSG Group инвестиционной фирме Aurelius. Немецкий авиаперевозчик выставил этот бизнес на продажу еще три года назад.
Флагманский немецкий перевозчик надеется, что этот шаг позволит ему больше сосредоточиться на основном бизнесе перелетов. Как заявил финансовый директор Ремко Стинберген, в результате этой сделки компания сможет улучшить прибыльность и доходность капитала.
По словам компании, она ожидает, что сделка позитивно повлияет на ее операционную маржу и скорректированную рентабельность инвестированного капитала.
Lufthansa и Aurelius отметили, что завершение сделки ожидается в 3-м квартале. Компании не предоставили подробностей о цене.
Lufthansa решила выделить бизнес LSG Sky Chefs в 2019 году. В конце того года компания продала европейские операции этого бизнеса швейцарской фирме Gategroup за 1,1 млрд евро. Из-за пандемии продажа оставшейся части бизнеса была отложена.