МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Deutsche Lufthansa сегодня заявила, что продает оставшуюся долю в подразделении бортового питания LSG Group инвестиционной фирме Aurelius. Немецкий авиаперевозчик выставил этот бизнес на продажу еще три года назад. Lufthansa ограничит провозную емкость из-за высокого спроса

Флагманский немецкий перевозчик надеется, что этот шаг позволит ему больше сосредоточиться на основном бизнесе перелетов. Как заявил финансовый директор Ремко Стинберген, в результате этой сделки компания сможет улучшить прибыльность и доходность капитала.

По словам компании, она ожидает, что сделка позитивно повлияет на ее операционную маржу и скорректированную рентабельность инвестированного капитала.

Lufthansa и Aurelius отметили, что завершение сделки ожидается в 3-м квартале. Компании не предоставили подробностей о цене.

Lufthansa решила выделить бизнес LSG Sky Chefs в 2019 году. В конце того года компания продала европейские операции этого бизнеса швейцарской фирме Gategroup за 1,1 млрд евро. Из-за пандемии продажа оставшейся части бизнеса была отложена.