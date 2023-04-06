МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Риск перебоев в международных полетах из-за новой редакции закона о персональных данных был заявлен в отчете компании в числе прочих, но он не реализован, сообщили журналистам в авиакомпании "Аэрофлот". "Аэрофлот" в летнем сезоне расширит сеть маршрутов из регионов

"Аэрофлот" в своем отчете за 2022 год отмечал риск приостановки международных полетов из-за новой редакции закона о персональных данных.

"Указанный риск заявлен в отчете авиакомпании в числе прочих потенциальных рисков. Он не реализован. "Аэрофлот" провел консультацию с Минтрансом и Минцифры, по их мнению, заявленный риск является несущественным. Авиакомпания находится в диалоге относительно уточнения норм закона по данному вопросу", — сообщает компания.

С 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

Вступление в силу второй части поправок к закону с 1 марта предполагает дальнейшее усиление мер по контролю за процессами обработки персональных данных. Например, в мартовском пакете изменений самое большое внимание уделено трансграничной передаче персональных данных, в том числе введено требование по уведомлению Роскомнадзора о трансграничной передаче персональных данных.