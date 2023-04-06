МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Строительство соединений между железными дорогами в четырех новых регионах обеспечит необходимые объемы пассажирских и грузовых перевозок, считает президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах

Российский лидер в четверг встретился с главами новых субъектов РФ. Во время разговора с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Путин затронул вопрос железнодорожного сообщения.

Президент заявил, что между уже проложенными дорогами необходимо построить еще два-три соединения, это даст хорошие возможности для перевозки необходимо количества граждан, а также транспортировки грузов.

Кроме того, Путин сообщил, что кабмин прорабатывает расширение возможностей автодорог.

Вопросы развития транспорта требуют комплексного подхода, отметил президент и пообещал обсудить эти темы с главами других регионов.