МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Не менее 12 рейсов задержаны на вылет или на посадку утром в пятницу ввиду метеоусловий в аэропорту Владивостока, четыре из них ушли на посадку в Хабаровск, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Компания Uzbekistan Airways увеличивает число рейсов Владивосток - Ташкент

Утром в пятницу во Владивостоке густой туман. В телеграм-канале аэропорта Хабаровска заявили о приземлении рейсов S76339 (Иркутск — Владивосток), S75203 (Новосибирск — Владивосток) и U6571 (Екатеринбург- Владивосток). Внеплановую посадку объяснили метеоусловиями — туманом — в аэропорту Владивостока.

"На прибытие задержаны рейсы: U6-571, S7-6339, S7-5203, SU-1704 (Москва — Владивосток — ред.) ушли на запасную посадку в Хабаровск по причине метеоусловий. SU-5603 (HZ-5603) (перелет "Авроры" и "Аэрофлота" Хабаровск — Владивосток одним самолетом) задерживается по причине метеоусловий аэропорта Владивосток. HZ-518 (Кавалерово — Владивосток) задерживается по причине метеоусловий аэропорта назначения", — рассказали в пресс-службе аэропорта Владивосток.

В пресс-службе добавили, что метеоусловия привели к задержке вылета рейсов HZ-513 (Владивосток — Преображение), HZ-517 (Владивосток — Кавалерово), U6-572 (Владивосток — Екатеринбург), HZ-525Р (Владивосток — Пластун), S7-5204 (Владивосток — Новосибирск), S7-6340 (Владивосток — Иркутск).