МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Азимут" начала выполнять рейсы из Сочи в Самарканд дважды в неделю, сообщает в пятницу пресс-служба компании Air Marakanda, управляющая самаркандским аэропортом. Авиакомпания "Якутия" начала полеты по маршруту Якутск-Харбин

"Воздушные судна авиакомпании Azimuth Airlines будут выполнять свои полеты в Сочи дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям, с вылетом из Самарканда в 6:15 (4.15 мск)", — говорится в релизе Air Marakanda для СМИ.

С 29 марта российская авиакомпания начал летать по средам из Сочи в Ургенч на северо-западе Узбекистана.

В настоящий момент "Азимут" также летает в Самарканд из Москвы, Минеральных Вод и Уфы. С 6 февраля авиакомпания увеличила количество рейсов из Москвы в Термез на юге Узбекистана до двух раз в неделю – в понедельник и пятницу.