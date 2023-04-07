МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой будет скоро запущен, проработаны варианты маршрутов из трех российских портов — Севастополя, Санкт-Петербурга и Новороссийска, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. Торговая палата России и Венесуэлы хочет создать свою судоходную компанию

"Мы хотим в ближайшее время. У нас прошла видео-конференция 15 марта со всеми федеральными сельсоветами Латинской Америки. Они не бюрократы и хотят работать и сотрудничать, уже предоставили планы, что им необходимо. В этот проект уже включился Россельхозбанк", — сказал он в интервью агентству.

По словам Фроленко, сейчас есть три варианта направления маршрута из России – Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск.

"Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный", — указал он. Хуснуллин назвал ключевые направления транспортного сотрудничества с Китаем

Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, пояснил Фроленко.

"В Венесуэле это Пуэрто-Кабельо, очень большой порт и интересный, потому что там есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн с возможностью увеличения. У нас уже есть проект увеличения этого терминала. Также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений. А также есть площадка для поставки сельхозтехники. Нам предоставили и терминал для хранения подсолнечного масла. Работа по созданию этого коридора уже давно идет", — указал он.

Фроленко также отметил, что товарооборот двух стран, согласно прогнозам может вырасти до 300 миллионов долларов в месяц без учета нефти с запуском прямого транспортного коридора.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.