МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" за выявленные нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства. "Аэрофлот" исключил риск перебоев в международных рейсах

"ФАС возбудила дело в отношении "Аэрофлота". В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения Закона о рекламе", — говорится в сообщении.

"Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ПАО "Аэрофлот", распространявшуюся в бортовом журнале. В рекламном сообщении утверждалось, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при приобретении билетов на свои рейсы", — поясняет ФАС.

Уточняется, что заявитель приложил к обращению чеки, из которых следовало, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения. В соответствии с законодательством реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной, отмечает ФАС.

В случае установления вины ПАО "Аэрофлот" грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе, также сообщила служба.