МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала летать из Стамбула в Москву, сообщает столичный аэропорт "Внуково". "Аэрофлот" исключил риск перебоев в международных рейсах

"Седьмого апреля авиаперевозчик Tailwind Airlines открыл полетную программу по маршруту Стамбул — Москва ("Внуково") — Стамбул. Рейсы в/из международного аэропорта "Внуково" будут осуществляться на воздушных судах В737-400 по понедельникам и пятницам с последующим увеличением с 25 апреля 2023 года до пяти рейсов в неделю, по вторникам, средам и субботам", — говорится в сообщении.

Аэропорт уточняет, что заказчиком авиарейсов выступает туроператор Anex Tour.

Флот Tailwind Airlines состоит из пяти самолетов типа Вoeing 737-400, авиаперевозчик выполняет рейсы внутри Турции и за рубеж. Первый борт авиакомпании Tailwind Airlines традиционно встретили во "Внуково" водной аркой.