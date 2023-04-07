МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня возобновит полеты из Москвы в турецкую Аланию, говорится в сообщении компании. "Аэрофлот" уличили в нарушении Закона о рекламе

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero возобновил продажи билетов на рейс Москва ("Внуково") — Алания (Газипаша). Полёты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, рейсы будут выполняться ежедневно.

Источник в авиакомпании пояснил РИА Новости, что с 14 февраля рейсы были приостановлены из-за проблем с наземным обслуживанием.