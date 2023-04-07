МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Начало серийных поставок новейшего отечественного самолета МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщил "Ростех". Госдума приняла закон о программах безопасности авиации

"Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы 6 лайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства", — отмечает госкорпорация.

"Что касается силовых установок ПД-14, которыми будет оснащаться новый самолет, то их серийное производство уже развернуто на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми. Планируется в следующем году передать 14 двигателей", — добавляется в сообщении.

МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.