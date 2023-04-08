Маврикий надеется на запуск прямых рейсов из России
Посол Джанке: Маврикий рассчитывает на запуск прямых рейсов из России через два месяца
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Маврикий рассчитывает, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.
"Многим россиянам нравится бывать на Маврикии, и мы с "Аэрофлотом" работаем над запуском прямых рейсов… Вопрос почти закрыт, но есть несколько аспектов, над которыми мы работаем. И как посол, я сам жду, когда откроется прямое авиасообщение. Мы работаем над этим с января прошлого года, так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы", — сказал дипломат.
По его словам, прорабатывается не только прямое авиасообщение с Россией, но и дополнительный маршрут Маврикий — Сейшельские острова — Россия.
"Компании работают над этой альтернативой с "Аэрофлотом". Власти направили соответствующий запрос на Сейшельские острова", — пояснил Джанке.
Маврикий – островное государство в юго-восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.