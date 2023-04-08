МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Маврикий рассчитывает, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. "Победа" возобновит полеты в Аланию

"Многим россиянам нравится бывать на Маврикии, и мы с "Аэрофлотом" работаем над запуском прямых рейсов… Вопрос почти закрыт, но есть несколько аспектов, над которыми мы работаем. И как посол, я сам жду, когда откроется прямое авиасообщение. Мы работаем над этим с января прошлого года, так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы", — сказал дипломат.

По его словам, прорабатывается не только прямое авиасообщение с Россией, но и дополнительный маршрут Маврикий — Сейшельские острова — Россия.

"Компании работают над этой альтернативой с "Аэрофлотом". Власти направили соответствующий запрос на Сейшельские острова", — пояснил Джанке.

Маврикий – островное государство в юго-восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.