МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Техническое и антимонопольное регулирование морских портов России необходимо упростить для того, чтобы сократить сроки модернизации и строительства портовых объектов, поделился с РИА Новости мнением старший вице-президент по операционной деятельности и GR группы компаний "Дело" Денис Илатовский. В туриндустрии ждут развитие порта Сочи после запуска парома в Турцию

"Нам, как стране с огромным транспортным потенциалом, конечно, надо упростить техническое и антимонопольное регулирование в морских портах для того, чтобы сократить сроки модернизации и строительства портовых объектов. Это абсолютно необходимое требование времени. В России реализуется множество проектов строительства портов, но все они начаты до 2021 года. В новых условиях для старта проектов модернизации портов требуется снятие избыточной нормативной нагрузки на инвесторов", — сказал он.

По его словам, на сегодня регуляторика настолько сложная, что обычный проект строительства порта занимает 5-7 лет. "А нам нужно в сегодняшних условиях буквально за 1-2 года реализовывать то, что мы реализовывали за 5-7 лет. У нас нет того размеренного темпа, который был раньше. Надеюсь, что нормативная база будет адаптирована под современные реалии", — резюмировал он.

Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ. В структуру группы входят стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" также приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей. В шиппинговое направление бизнеса входит Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.