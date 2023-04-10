МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран, пишет РБК со ссылкой на близкие к перевозчику источники и его представителя. "Аэрофлот" исключил риск перебоев в международных рейсах

"Пятого апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air", — пишет издание.

По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев. Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air — обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности, гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капремонту компонентов самолетов с этой компанией. Но международные санкции затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

По словам представителя перевозчика, на которого ссылается издание, техобслуживание самолета Airbus A330 в Иране будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Mahan Air имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техобслуживание с высоким уровнем качества. Компетенции иранских компаний в области технического обслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности группы "Аэрофлот". "Аэрофлот" уличили в нарушении Закона о рекламе

Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в конце марта сообщил журналистам, что более 200 сертифицированных организаций осуществляют техобслуживание воздушных судов в РФ и этого достаточно для имеющегося парка.